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В Новокуйбышевске пройдет сельхозярмарка
В Новокуйбышевске пройдет сельхозярмарка
Очередная ярмарка в Новокуйбышевске пройдет в субботу, 3 июня, на площадке в районе жилого дома по пр. Победы, 49.
Будет работать около 14 торговых точек с сельхозпродукцией.
Время работы ярмарки - с 08.00 до 16.00.
3 июня будет запрещена остановка транспорта на проезжей части на противоположной стороне от места ярмарки.
Теги: ярмарка, новокуйбышевск
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