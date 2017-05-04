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В Новокуйбышевске пройдет сельхозярмарка

Очередная ярмарка в Новокуйбышевске пройдет в субботу, 3 июня, на площадке в районе жилого дома по пр. Победы, 49.

Будет работать около 14 торговых точек с сельхозпродукцией.

Время работы ярмарки - с 08.00 до 16.00.

3 июня будет запрещена остановка транспорта на проезжей части на противоположной стороне от места ярмарки.

Теги: ярмарка, новокуйбышевск

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