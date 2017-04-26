Tele2 поможет абонентам найтись
Tele2 запускает новую услугу «Плюс навигация». Опция позволяет абонентам компании пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.
Услуга «Плюс навигация» предоставляет безлимитный доступ к официальным сервисам геолокации «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Транспорт». При пользовании опцией включенный в абонентскую плату интернет-трафик не расходуется и не тарифицируется в сети Tele2.
Активировать услугу «Плюс навигация» можно в личном кабинете на сайте компании, в мобильном приложении «Мой Tele2» и с помощью команды *155*531#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*530#. Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2,5 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании.
Запуск опции органично вписывается в новую коммуникационную стратегию Tele2 «Другие правила», целью которой является выход оператора за рамки телеком-отрасли. Постоянно анализируя большие массивы данных, компания определяет потребности клиентов и предлагает продукты в соответствии с их запросами.
Теги: Tele2
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