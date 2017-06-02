2 июня 2017, 17:10

В Тольятти можно будет примерить шубу неандертальца

3 июня в Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка, посвящённая возникновению и развитию человеческого рода: от приматов до современного человека.

"В музее можно познакомиться не только с прямыми предками людей, но также увидеть вымершие расы людей и модель человека будущего. Гости выставки смогут узнать зачем человеку мозг, как стать суперхищником и многое другое", - пишут организаторы.

В экспозиции оборудована интерактивная зона. Посетители смогут примерить на себя шубу неандертальца, взять в руки гигантскую палицу и сделать доисторическое селфи.



Стоимость билетов:

- взрослым -150 рублей;

- льготный - 120 рублей;

- для групп (от 15 чел) - 100 рублей.



Адрес: Тольятти, Краеведческий музей, б-р Ленина, 22.

Телефон: +7 (8482) 48-55-62.

Теги: ткм, выставка

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