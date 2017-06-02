Главное за сегодня: 
За окном: +22, завтра: +22
 2 июня 2017, 17:10 
Рейтинг: 0 
В Тольятти можно будет примерить шубу неандертальца

3 июня в Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка, посвящённая возникновению и развитию человеческого рода: от приматов до современного человека.

"В музее можно познакомиться не только с  прямыми предками людей, но также увидеть вымершие расы людей и модель человека будущего. Гости выставки смогут узнать зачем человеку мозг, как стать суперхищником и многое другое", - пишут организаторы.

В экспозиции оборудована интерактивная зона. Посетители смогут примерить на себя шубу неандертальца, взять в руки гигантскую палицу и сделать доисторическое селфи. 😃

Стоимость билетов:
- взрослым -150 рублей;
- льготный - 120 рублей;
- для групп (от 15 чел) - 100 рублей.

Адрес: Тольятти, Краеведческий музей, б-р Ленина, 22.
Телефон: +7 (8482) 48-55-62.

Теги: ткм, выставка

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios