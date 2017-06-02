В Тольятти можно будет примерить шубу неандертальца
3 июня в Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка, посвящённая возникновению и развитию человеческого рода: от приматов до современного человека.
"В музее можно познакомиться не только с прямыми предками людей, но также увидеть вымершие расы людей и модель человека будущего. Гости выставки смогут узнать зачем человеку мозг, как стать суперхищником и многое другое", - пишут организаторы.
В экспозиции оборудована интерактивная зона. Посетители смогут примерить на себя шубу неандертальца, взять в руки гигантскую палицу и сделать доисторическое селфи.
Стоимость билетов:
- взрослым -150 рублей;
- льготный - 120 рублей;
- для групп (от 15 чел) - 100 рублей.
Адрес: Тольятти, Краеведческий музей, б-р Ленина, 22.
Телефон: +7 (8482) 48-55-62.
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