Экс-глава Мирного отправится в колонию на три года
Красноярский районный суд Самарской области признал виновным в злоупотреблениями должностными полномочиями бывшего главу городского поселения Мирный Вадима Вдовина.
По данным следствия, Вдовин в 2008 г. подписал постановление о признании водителя администрации нуждающимся в предоставлении муниципального жилья по социальному найму.
Аналогичным образом в 2011 г.у было предоставлено жилье супруге руководителя территориального отдела МЧС и членам ее семьи.
Суд назначил Вдовину три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишив его права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти сроком на три года.
Теги: мирный, вдовин, суд, срок
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