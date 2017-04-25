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Экс-глава Мирного отправится в колонию на три года

Красноярский районный суд Самарской области признал виновным в злоупотреблениями должностными полномочиями бывшего главу городского поселения Мирный Вадима Вдовина.

По данным следствия, Вдовин в 2008 г. подписал постановление о признании водителя администрации нуждающимся в предоставлении муниципального жилья по социальному найму.

Аналогичным образом в 2011 г.у было предоставлено жилье супруге руководителя территориального отдела МЧС и членам ее семьи.

Суд назначил Вдовину три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишив его права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти сроком на три года.

Теги: мирный, вдовин, суд, срок

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