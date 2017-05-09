Вчера, 17:14

Абоненты Tele2 получат больше возможностей на «Нашвилле»

Tele2 организует комфортную зону отдыха для гостей фестиваля «Нашвилл», который соберет любителей популярной рок-музыки из разных регионов Приволжья. Для своих клиентов компания подготовила ряд дополнительных привилегий, в том числе приоритетный вход на территорию и участие в автограф-сессии с музыкантами.

Tele2 стала партнером масштабного музыкального фестиваля «Нашвилл», который пройдет 3 июня в Нижнем Новгороде на стадионе «Труд». Для всех желающих оператор откроет удобную зону отдыха: гости площадки смогут с комфортом следить за выступлением музыкантов, заряжать гаджеты и делать моментальные фото на память.

Для своих абонентов оператор подготовил ряд привилегий: приоритетный вход на территорию «Нашвилла», бесплатную воду и участие в автограф-сессиях с музыкантами. Все абоненты, которые выложат в соцсети фото с хештегом #НашTele2 на фоне любого изображение с логотипом Tele2, получат крем от загара. А новых клиентов, подключившихся к оператору в день фестиваля, ждет 20%-ный кешбэк за услуги связи в течение двух месяцев после мероприятия.

Хедлайнерами музыкального фестиваля «Нашвилл» станут группа «Сплин», которая представит программу «Лучшее», и группа «Мумий Тролль» с программой «20 лет альбому "Морская"». На сцену также выйдут Noize MC, «Animal ДжаZ», «Биртман», а Андрей Князев и группа «КняZz» исполнят хиты группы «Король и Шут».

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«До «Нашвилла» остались считанные дни. Мы видим большой интерес нижегородцев и жителей соседних регионов к предстоящему событию. И мы рады, что сможем предоставить поклонникам популярной рок-музыки больше возможностей для погружения в атмосферу фестиваля. Все желающие смогут отдохнуть на площадке Tele2, а наши абоненты получат право приоритетного входа на территорию и другие бонусы. Тем, кто решит подключиться к нашей сети в день фестиваля, мы вернем 20% от затрат на услуги связи в первые два месяца. Уверен, нас ждет яркое музыкальное событие, которое запомнится надолго».

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