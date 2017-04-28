Вчера, 16:55

ОНФ предлагает оснастить все детские площадки информационными щитами

ОНФ предлагает всем муниципалитетам Самарской области подготовить паспорта благоустройства дворовых территорий, в которые войдут и паспорта безопасности детских площадок. До конца лета.

Еще раньше муниципалитетам дали такое указание областные власти. «…дано поручение муниципалитетам разработать планы-графики проведения комплексной инвентаризации детских игровых площадок и сформировать реестры площадок с учетом демонтажа вышедших из строя конструкций и планового переноса на другое место площадок, расположенных на инженерных коммуникациях и опасных для жизни и здоровья детей местах», - рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни», член регионального штаба ОНФ Руслан Эфендиев.

«… на игровых площадках должны быть установлены информационные щиты с номерами телефонов служб спасения и скорой помощи, правилами эксплуатации площадки. А это означает, что у каждой площадки появится хозяин и ответственное лицо», - цитирует пресс-служба ОНФ члена Центрального штаба ОНФ, руководителя инклюзивного клуба добровольцев Алексея Транцева.

Проверять детские площадки активисты фронта обещают до октября.

Теги: онф, детские площадки

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