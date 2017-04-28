ОНФ предлагает оснастить все детские площадки информационными щитами
ОНФ предлагает всем муниципалитетам Самарской области подготовить паспорта благоустройства дворовых территорий, в которые войдут и паспорта безопасности детских площадок. До конца лета.
Еще раньше муниципалитетам дали такое указание областные власти. «…дано поручение муниципалитетам разработать планы-графики проведения комплексной инвентаризации детских игровых площадок и сформировать реестры площадок с учетом демонтажа вышедших из строя конструкций и планового переноса на другое место площадок, расположенных на инженерных коммуникациях и опасных для жизни и здоровья детей местах», - рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни», член регионального штаба ОНФ Руслан Эфендиев.
«… на игровых площадках должны быть установлены информационные щиты с номерами телефонов служб спасения и скорой помощи, правилами эксплуатации площадки. А это означает, что у каждой площадки появится хозяин и ответственное лицо», - цитирует пресс-служба ОНФ члена Центрального штаба ОНФ, руководителя инклюзивного клуба добровольцев Алексея Транцева.
Проверять детские площадки активисты фронта обещают до октября.
Теги: онф, детские площадки
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
31 мая 2017, 16:54
ОНФ проведет рейд по детским площадкам Самары
Комментариев: 0
|Пресс-конференция губернатора Самарской области
17 мая 2017, 15:32
|ОНФ недоволен детсадом №325 на Мехзаводе
16 мая 2017, 13:28
|ОНФ: Программа ликвидации аварийного жилья в Самарской области выполняется с отставанием
5 мая 2017, 14:26
|ОНФ нашел 4 новых аварийных дома в Самарской области
28 апреля 2017, 14:07
|Закроют движение на трех дорогах в центре города
Вчера, 18:01
|Завтра изменится расписание речных маршрутов
Вчера, 17:50
|"Долевка" по новым правилам
Вчера, 17:44
|Этой весной клещи кусали самарцев меньше
Вчера, 17:30
|График театральных автобусов на июнь
Вчера, 17:15