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В мае литр бензина в Самарской области подорожал на рубль

Минэкономразвития Самарской области опубликовало ежемесячный мониторинг цен потребительского рынка за май 2017 г.

В прошлом месяце росли цены на картофель, свежие томаты и другие овощи (капуста, лук, морковь). Незначительно подорожали яблоки, апельсины и мандарины.

"Вместе с тем, сохранилась тенденция снижения розничных цен на яйцо куриное, крупу гречневую, мясо кур, сахар, свежие огурцы и перец сладкий. Подешевели также масло подсолнечное, свежие томаты и рис", - сообщает пресс-служба министерства.

В мае  бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал в среднем на рубль за литр.



Теги: цены

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