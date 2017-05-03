Вчера, 16:43

В мае литр бензина в Самарской области подорожал на рубль

Минэкономразвития Самарской области опубликовало ежемесячный мониторинг цен потребительского рынка за май 2017 г.

В прошлом месяце росли цены на картофель, свежие томаты и другие овощи (капуста, лук, морковь). Незначительно подорожали яблоки, апельсины и мандарины.

"Вместе с тем, сохранилась тенденция снижения розничных цен на яйцо куриное, крупу гречневую, мясо кур, сахар, свежие огурцы и перец сладкий. Подешевели также масло подсолнечное, свежие томаты и рис", - сообщает пресс-служба министерства.

В мае бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал в среднем на рубль за литр.









Теги: цены

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.