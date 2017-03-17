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Как попасть в Самарский театр оперы и балета

На время реконструкции площади Куйбышева изменится схема прохода в Самарский академический театр оперы и балета. по сообщению пресс-службы театра, туда можно будет попасть со стороны улицы Галактионовская, через скверы вдоль театра.

30 мая в Самаре начали ремонтировать пл. Куйбышева. Подрядчик - ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» - должен закончить работы к 30 октября. Общая стоимость работ – более 240 млн рублей. 

Теги: оперы и балета, пл куйбышева

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