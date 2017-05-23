Сегодня, 16:25

АвтоВАЗ может уволить более 2000 человек до конца года

АвтоВАЗ может уволить 2000 сотрудников до конца года. "Возможно, это будет больше 2 тысяч человек до конца года", - сказал президент компании Николя Мор в интервью телеканалу РБК, добавив, что точная цифра сейчас обсуждается. Информацию передал ТАСС .

«… с возвратом к пятидневному режиму рабочей недели часть сотрудников из числа рабочих и РСиС не будут востребованы в основной производственной деятельности, - сообщала пресс-служба АвтоВАЗа в феврале. - Для обеспечения максимальной занятости этих работников и сохранения квалифицированных специалистов в структуре компании создан и приступил к работе Индустриальный парк АвтоВАЗ». Будут уволены 740 сотрудников АвтоВАЗа.

По данным автозавода на 1 апреля, численность сотрудников - 39 725 человек (в конце первого квартала 2016 г. - 42 725 человек).

Теги: автоваз, увольнения

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.