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У "Крыльев Советов" новый главный тренер

Андрей Тихонов, который в сезоне-2016/17 возглавлял красноярский "Енисей", назначен главным тренером самарского футбольного клуба "Крылья Советов". "Контракт будет подписан в самое ближайшее время, после чего бывший игрок нашей команды приступит к тренерской работе в «Крыльях»", - сообщила пресс-служба губернатора Самарской области.

"Сегодня мы с ним договорились, подписали контракт. Он играл за "Крылья Советов", и в те времена команда добивалась хороших результатов. Тихонов - известный и уважаемый человек в Самаре, он сможет вывести команду на нужный уровень, знает все условия - и стадион, и базу", - сказал Меркушкин агентству ТАСС.

В качестве игрока Тихонов выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2004 гг. Именно в самарской команде Тихонов начинал свою тренерскую карьеру - в 2008 г. Тихонов стал играющим тренером в штабе Леонида Слуцкого, который возглавлял тогда "Крылья Советов". В июне 2016 г. возглавил красноярский "Енисей". Под его руководством команда заняла третье место в первенстве ФНЛ.

"ФК "Енисей" сделал предложение Андрею Тихонову о том, чтобы продлить трудовые отношения, однако тренер принял решение продолжить карьеру в самарских "Крыльях Советов". Еще буквально 1,5 месяца назад главным тренером был согласован график и место проведения сборов команды в июне, но в любом случае мы благодарим Андрея Валерьевича за работу в красноярском клубе и за то, что вместе с игроками, руководством, административным штабом, при поддержке болельщиков и руководства края, удалось добиться лучшего в истории красноярского футбола результата", - сказано на официальном сайте "Енисея".

Игрокам "Крыльев" Тихонова представят 8 июня, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, по итогам завершившегося чемпионата самарцы покинули премьер-лигу, заняв 15-е место. Следующий сезон "Крылья" проведут в ФНЛ.

В сезоне 2013-2014 после выхода команды из РФПЛ в ФНЛ главный тренер "Крыльев" Александр Цыганков подал в отставку. Команде наняли нового тренера. Бывший глава сборной Бельгии Франк Веркаутерен возглавил "Крылья Советов" в мае 2014 г. В 2015 г. самарский клуб вернулся из ФНЛ в премьер-лигу. После этого руководство "Крыльев Советов" договорилось с главным тренером команды Веркаутереном о новом контракте на сезон 2015/2016. Однако осенью прошлого года из-за серии проигрышей Веркаутерена отправили в отставку. Ему на смену в начале ноября 2016 г. пришел Вадим Скрипченко, экс-тренер "Урала".

Ранее «СЭ» прогнозировал, что в «Крылья Советов» на пост гендиректора может прийти Денис Маслов, занимающий пост исполнительного директора "Амкара". В этом случае команду может возглавить Гаджи Гаджиев, срок контракта которого с "Амкаром" истек по окончании этого чемпионата. Условие, при котором оба специалиста перейдут в самарский клуб, – смена менеджмента "Крыльев".

На прошлой неделе губернатор Самарской области на встрече с руководством «Крыльев Советов» дал поручение «до понедельника, 29 мая, внести конкретные предложения по кадровым вопросам, а также по вопросам организационного и финансового характера, чтобы в итоге обеспечить возвращение самарского футбольного клуба в российскую Премьер-лигу».

Информация о том, что Тихонов может возглавить самарский клуб появилась 29 мая.

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