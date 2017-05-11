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"Лукойл" выделит Самарской област 150 млн рублей
|фото Дмитрия Бурлакова
1 июня в Санкт-Петербурге на ПМЭФ-2017 губернатор Николай Меркушкин подписал соглашения о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и культурно-образовательным туристическим центром "Этномир".
Губернатор предложил Агентству изучить реформу местного самоуправления, которая реализуется в Самарской области. По его мнению, с помощью АСИ самарская модель реформы может быть реализована в других регионах страны.
Сотрудничество с "Этномиром", по мнению губернатора, поможет при подготовке к чемпионату мира повысить привлекательность региона.
Также Николай Меркушкин подписал соглашение между Самарской областью и ПАО "Лукойл". По этому соглашению предусмотрено компания может выделить области дополнительно 150 млн рублей.
"В Самарской области сложилась атмосфера, которая стимулирует инвестировать в регион и усиливает желание участвовать в социальных программах", - заявил президент "Лукойла" Вагит Алекперов.
Накануне, 31 мая, глава региона провел ряд рабочих встреч в Петербурге. На встрече с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец обсуждалась федеральная программа строительства школ.
На встрече с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным стороны обсудили реализацию программы подготовки Тольятти к 50-летию выпуска первого автомобиля.
Также губернатор провел рабочую встречу с председателем правления "Сбербанка" Германом Грефом. На встрече обсуждалась тема создания на площадях АвтоВАЗа центра корпоративных решений "Сбербанка", который позволит создать в Тольятти порядка 1000 новых рабочих мест.
Также Николай Меркушкин с министром культуры РФ Владимиром Мединским обсудил реконструкцию Фабрики-кухни в Самаре и здания самарского цирка.
Кроме того, губернатор провел работу рабочую встречу с главой "Роскосмоса" Игорем Комаровым.
Фото - Дмитрий Бурлаков
Теги: меркушкин
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