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Купальный сезон в Тольятти начнется 10 июня

Купальный сезон в Тольятти продлится с 10 июня по 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба города. В этом году будет работать Итальянский пляж в Центральном районе. «Западный - в Автозаводском районе - не откроется, а по Восточному ясности еще нет», - говорится в сообщении. 

Теги: пляжи, тольятти

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