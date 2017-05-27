Сегодня, 15:03
Купальный сезон в Тольятти начнется 10 июня
Купальный сезон в Тольятти начнется 10 июня
Купальный сезон в Тольятти продлится с 10 июня по 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба города. В этом году будет работать Итальянский пляж в Центральном районе. «Западный - в Автозаводском районе - не откроется, а по Восточному ясности еще нет», - говорится в сообщении.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
Вчера, 15:52
В Тольятти перенесли на 10 июня два фестиваля
Комментариев: 0
|Песок завезли на пляжи около 1 и 2 очередей набережной
Вчера, 15:28
|62 дома в Тольятти остаются без горячей воды
Вчера, 09:43
|На дороги Тольятти дополнительно выделят 192 млн рублей
29 мая 2017, 10:53
|Набережную Автозаводского района Тольятти перекроют
27 мая 2017, 16:12
Общество, свежие новости
|
Сегодня, 15:20
"Лукойл" выделит Самарской област 150 млн рублей
Комментариев: 0
|На Самару надвигается гроза с сильным ветром
Сегодня, 14:26
|Жители самарского ЖК «Город Солнца» через суд хотят сменить управляющую компанию
Сегодня, 12:45
|Что будет внутри нового Дворца спорта в Самаре
Сегодня, 12:26
|Корпус академии Наяновой на ул. Молодогвардейская отреставрируют за 27 млн рублей
Сегодня, 11:49