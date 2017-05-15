Сегодня, 14:26

На Самару надвигается гроза с сильным ветром

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», сегодня, в ближайшие 2-4 часа, в Самаре и Самарской области, начиная с западных районов, ожидается гроза со шквалистыми порывами ветра до 16 – 21 м/с. Также прогнозируется град.



2 июня будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе - порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°С, днём +18, +23°С.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра: находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин; старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек; не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

Также МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Теги: мчс, гроза, ветер

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