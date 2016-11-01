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График театральных автобусов на июнь

Транспортный оператор Самары опубликовал расписание театральных автобусов на апрель.

Около театра драмы после вечерних спектаклей самарцев будут ожидать автобусы №№ 1, 2, 34, 47.

Место подачи автобусов — по ул. Фрунзе на пересечении с ул. Шостаковича.

Время подачи автобусов:

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

 

 

 

 

 

1

20:00

2

21:10

3

21:00

4

21:00

5

20:00

6

20:30

7

 

8

 

9

 

10

 

11

20:10

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

21:00

20

*

21

*

22

*

23

*

24

*

25

*

26

 

27

 

28

*

29

*

30

*

    

* - информация по спектаклям уточняется

 

 

После спектаклей в театре оперы и балета маршруты 1, 2, 34, 47 будут ожидать зрителей на пл. Куйбышева со стороны ул. Красноармейской.

Время подачи автобусов:

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

 

 

 

 

 

 

1

 

2

21:45

3

 

4

 

5

 

6

 

7

20:40

8

 

9

21:40

10

20:30

11

 

12

 

13

 

14

 

15

22:00

16

 

17

 

18

21:45

19

 

20

 

21

20:20

22

 

23

 

24

21:30

25

 

26

 

27

 

28

21:10

29

 

30

20:20

    

 

Теги: театральные автобусы

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