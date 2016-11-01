Вчера, 17:15

График театральных автобусов на июнь

Транспортный оператор Самары опубликовал расписание театральных автобусов на апрель.

Около театра драмы после вечерних спектаклей самарцев будут ожидать автобусы №№ 1, 2, 34, 47.

Место подачи автобусов — по ул. Фрунзе на пересечении с ул. Шостаковича.

Время подачи автобусов:

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 20:00 2 21:10 3 21:00 4 21:00 5 20:00 6 20:30 7 8 9 10 11 20:10 12 13 14 15 16 17 18 19 21:00 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 27 28 * 29 * 30 *

* - информация по спектаклям уточняется

После спектаклей в театре оперы и балета маршруты 1, 2, 34, 47 будут ожидать зрителей на пл. Куйбышева со стороны ул. Красноармейской.

Время подачи автобусов:

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 21:45 3 4 5 6 7 20:40 8 9 21:40 10 20:30 11 12 13 14 15 22:00 16 17 18 21:45 19 20 21 20:20 22 23 24 21:30 25 26 27 28 21:10 29 30 20:20

Теги: театральные автобусы

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