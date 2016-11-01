График театральных автобусов на июнь
Транспортный оператор Самары опубликовал расписание театральных автобусов на апрель.
Около театра драмы после вечерних спектаклей самарцев будут ожидать автобусы №№ 1, 2, 34, 47.
Место подачи автобусов — по ул. Фрунзе на пересечении с ул. Шостаковича.
Время подачи автобусов:
|
Пн
|
Вт
|
Ср
|
Чт
|
Пт
|
Сб
|
Вс
|
|
|
|
1
20:00
|
2
21:10
|
3
21:00
|
4
21:00
|
5
20:00
|
6
20:30
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
20:10
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
21:00
|
20
*
|
21
*
|
22
*
|
23
*
|
24
*
|
25
*
|
26
|
27
|
28
*
|
29
*
|
30
*
* - информация по спектаклям уточняется
После спектаклей в театре оперы и балета маршруты 1, 2, 34, 47 будут ожидать зрителей на пл. Куйбышева со стороны ул. Красноармейской.
Время подачи автобусов:
|
Пн
|
Вт
|
Ср
|
Чт
|
Пт
|
Сб
|
Вс
|
|
|
|
1
|
2
21:45
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
20:40
|
8
|
9
21:40
|
10
20:30
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
22:00
|
16
|
17
|
18
21:45
|
19
|
20
|
21
20:20
|
22
|
23
|
24
21:30
|
25
|
26
|
27
|
28
21:10
|
29
|
30
20:20
Теги: театральные автобусы
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
30 марта 2017, 17:46
График театральных автобусов на апрель
Комментариев: 0
|График театральных автобусов на март
2 марта 2017, 17:29
|Расписание театральных автобусов на февраль
31 января 2017, 16:38
|Как поедут театральные автобусы в январе
23 декабря 2016, 16:49
|Ноябрьское расписание театральных автобусов
1 ноября 2016, 17:09
|Закроют движение на трех дорогах в центре города
Вчера, 18:01
|Завтра изменится расписание речных маршрутов
Вчера, 17:50
|"Долевка" по новым правилам
Вчера, 17:44
|Этой весной клещи кусали самарцев меньше
Вчера, 17:30
|ОНФ предлагает оснастить все детские площадки информационными щитами
Вчера, 16:55