Вчера, 17:30

Этой весной клещи кусали самарцев меньше

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 16 марта в области зарегистрировано 2383 пострадавших от укусов клещами (в том числе 603 ребенка). Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда клещи укусили 3423 человека.

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