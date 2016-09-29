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Этой весной клещи кусали самарцев меньше

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 16 марта  в области зарегистрировано 2383 пострадавших от укусов клещами (в том числе 603 ребенка). Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда клещи укусили 3423 человека.

Теги: клещи

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