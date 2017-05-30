5
Жители самарского ЖК «Город Солнца» через суд хотят сменить управляющую компанию
Предварительное заседание по признанию решения общего собрания собственников дома №110 по ул. Пятая Просека о смене УК состоится 6 июня в Октябрьском районном суде.
Жители ЖК «Город Солнца» два года пытаются уйти от навязанной застройщиком (ГК «Новый Дон») управляющей компании, сообщается в письме, которое получила редакция «Самара.ру».
По совету уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой собственники дома №110 по Пятой Просеке в марте-апреле 2017 г. провели собрание и выбрали в качестве управляющей компании для своего дома УНИ «Бизнес-Центр». Смена УК, по заявлению жильцов, должна была произойти с 1 июня.
«Однако в ГЖИ по Самарской области заявили, что в реестре лицензий изменений нет, поскольку в Октябрьском районном суде находится иск от собственника квартиры Портновой Н.А., которая не согласна с решением общего собрания, т.к. не видела оповещения и в нём не участвовала.
Между тем, 20.03.2017г. от Портновой Н.А. на общем собрании собственников по доверенности присутствовали представитель управляющей компании ООО «Город Солнца» Резник Т.А. и представитель ГК «Новый Дон» Юматова Л.Е. Таким образом, очевидно, что ООО «Город Солнца» (аффилированная застройщику управляющая компания) во главе с генеральным директором Кондратьевым А.В. просто не намерена уступать дома кому-то еще», - говорится в сообщении.
Теги: жк город солнца, суд, УК
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 13:54
Некоторые украинцы получили предложение работать в России
Комментариев: 0
|Октябрьск хочет занять 17 млн рублей
Сегодня, 11:21
|Назначен главный ветеринарный инспектор Самарской области
Сегодня, 09:25
|Администрация Тольятти изменила структуру
Вчера, 12:15
|СБУ обвинила "Яндекс" в незаконной передаче личных данных украинцев в Россию
30 мая 2017, 15:33
|
Сегодня, 15:20
"Лукойл" выделит Самарской област 150 млн рублей
Комментариев: 0
|Купальный сезон в Тольятти начнется 10 июня
Сегодня, 15:03
|На Самару надвигается гроза с сильным ветром
Сегодня, 14:26
|Что будет внутри нового Дворца спорта в Самаре
Сегодня, 12:26
|Корпус академии Наяновой на ул. Молодогвардейская отреставрируют за 27 млн рублей
Сегодня, 11:49