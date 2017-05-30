Сегодня, 12:45

Жители самарского ЖК «Город Солнца» через суд хотят сменить управляющую компанию

Предварительное заседание по признанию решения общего собрания собственников дома №110 по ул. Пятая Просека о смене УК состоится 6 июня в Октябрьском районном суде.

Жители ЖК «Город Солнца» два года пытаются уйти от навязанной застройщиком (ГК «Новый Дон») управляющей компании, сообщается в письме, которое получила редакция «Самара.ру».

По совету уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой собственники дома №110 по Пятой Просеке в марте-апреле 2017 г. провели собрание и выбрали в качестве управляющей компании для своего дома УНИ «Бизнес-Центр». Смена УК, по заявлению жильцов, должна была произойти с 1 июня.

«Однако в ГЖИ по Самарской области заявили, что в реестре лицензий изменений нет, поскольку в Октябрьском районном суде находится иск от собственника квартиры Портновой Н.А., которая не согласна с решением общего собрания, т.к. не видела оповещения и в нём не участвовала.

Между тем, 20.03.2017г. от Портновой Н.А. на общем собрании собственников по доверенности присутствовали представитель управляющей компании ООО «Город Солнца» Резник Т.А. и представитель ГК «Новый Дон» Юматова Л.Е. Таким образом, очевидно, что ООО «Город Солнца» (аффилированная застройщику управляющая компания) во главе с генеральным директором Кондратьевым А.В. просто не намерена уступать дома кому-то еще», - говорится в сообщении.

Теги: жк город солнца, суд, УК

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.