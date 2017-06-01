1 июня 2017, 12:26

Что будет внутри нового Дворца спорта в Самаре

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К концу августа должны быть закончены и одобрены экспертами инженерные изыскания, проектная и сметная документации по новому Дворцу спорта в Самаре на ул. Молодогвардейской,222.

Подрядчика планируют выбрать 23 июня. Максимальная стоимость контракта – 49,156 млн рублей.

Подрядчик должен помнить о том, что расчетный срок службы нового Дворца спорта должен составить не менее 100 лет, говорится в документации.

Новое здание Дворца будет состоять из комплекса сблокированных в едином объеме спортивных сооружений (основная ледовая арена, тренировочное ледовое поле, ледовое поле для керлинга, универсальный спортивный зал).

«Состав и площади помещений должны соответствовать Регламенту Чемпионата высшей хоккейной лиги – всероссийского соревнования по хоккею сезоны 2014-2015, 2015-2016; Регламенту Чемпионата единой лиги ВТБ – сезон 2014-2015; Правил вида спорта «кёрлинг».

Ледовая арена 60х30 м предназначена для проведения соревнований по хоккею, фигурному катанию. Хоккейные борта, а также стёкла ограждения для удобства монтажа оборудования и максимальной заполняемости зрителями партера должны быть съёмные.

Подрядчик должен предусмотреть:

возможность укладки на арене спортивного баскетбольного паркета. Размеры игровой площадки - 28х15 м.

четыре ледовые дорожки для кёрлинга с сопутствующими помещениями (раздевалки, тренерские и инвентарные),

Предусмотреть возможность устройства концертной сцены концертов по длинной и короткой стороне ледового поля. На западной трибуне предусмотреть устройство первых трёх рядов разборными (блитчеры), для обеспечения возможности расширения партера путём заглубления сцены в сторону трибун.

В проекте:

- разминочный зал для хоккеистов;

- универсальный спортивный зал размером 18х30 м с высотой потолков не ниже 10 м, с напольным покрытием - спортивный баскетбольный паркет, с двумя раздевальными и помещениями администрации лиги ВТБ при нем;

- тренажерный зал, площадью не менее 100 м2, с напольным покрытием, и две раздевальные на 15 чел. каждая при нем;

- хореографический зал размером 12х12 м.

При каждом зале:

- по 2 раздевалки с душевыми сетками и с/у согласно нормативам;

- тренировочное ледовое поле размером 26х56м с сопутствующими помещениями (раздевалки, тренерские и инвентарные).

Кроме этого, во Дворце будут вспомогательные помещения для спортивно- тренировочной зоны:

- судейский блок: 4 судейские с раздевальными и комнатами отдыха и зал для заседаний судейской коллегии в соответствии с требованиями Регламента Чемпионата высшей хоккейной лиги – всероссийского соревнования по хоккею сезоны 2014-2015;

- помещение проведения допинг-контроля;

- 2 командные раздевалки для хоккеистов (ВХЛ) по не менее 70,0 кв. м каждая, не включая дополнительные прилегающие помещения, к которым относиться:

а) душевые (не менее 5 настенных смесителей),

б) с/у (минимум три),

в) комнаты для тренеров (площадью не менее 10,0 кв.м),

г) массажные комнаты (площадью не менее 8,0 кв.м),

д) помещениями для сушки спортивной одежды и обуви,

е) прачечная,

ж) помещения для хранения вещей,

з) комнаты или специально оборудованное место (в непосредственной близости от раздевалок) для заточки коньков и других технических процедур с достаточным количеством электрических розеток, оборудованные системой вытяжной вентиляции.

- командные раздевалки для хоккеистов – 2 шт.

- командные раздевалки – юношеский хоккей – 2 шт.

В раздевалках предусмотреть шкафчики для хоккеистов шириной не менее 800 мм, для вратарей – не менее 1100 мм.

- раздевалки для фигуристов не менее 2-х с душевыми сетками, с/у, помещениями для сушки спортивной одежды и обуви и местами для заточки коньков;

- тренерские с с/у и душевыми;

- артистические с с/у и душевыми - 4 шт. не менее 25,0 кв.м;

В коридорах предусмотреть напольное резиновое покрытие.

Зрительская зона:

- Чашу трибун для зрителей выполнить овальной с ассиметричным расположением зрительских мест. Организация основных входов на трибуны - из холлов второго этажа. Площадь и габариты холлов определить расчетом;

- предусмотреть зрительские ложи справа и слева от лож представителей ВХЛ, комментаторских и лож для прессы.

- вход на трибуны для зрителей осуществлять из вестибюля второго этажа. Для МГН и в партер – из вестибюля цокольного этажа Площадь и габариты холлов определить расчетом;

- для МГН предусмотреть лифты с выходом в вестибюли цокольного, 1-го и 2-го этажей с зонами безопасности в лифтовых холлах.

- в вестибюле 2-го этажа предусмотреть буфеты.

Вспомогательная рабочая зона:

- медпункт с размещением бригады скорой помощи для спортсменов - 1 этаж;

- медпункт для зрителей – рядом с медпунктом для спортсменов;

- места для работы прессы и телевидения;

- комментаторская с аппаратной в зоне главной телекамеры по центру поля;

- административные помещения разместить на 2 и 3-м этажах в торцевых частях здания.

Зона столовой:

- выполнить в помещении Дворца спорта столовую на 50 посадочных мест неполного цикла (доготовочная).

Напомним, 9 июня должен определиться подрядчик, который в августе снесет существующее здание Дворца спорта. Начать работы он должен в июле. Начальная цена контракта - 75,830 млн рублей.

Для справки

1. Дворец спорта до реконструкции:

- количество мест – 3000;

- площадь застройки – 8577 м2;

- площадь отведенного земельного участка (по кадастру) – 10 740 м2;

- общая площадь здания – 13760 м2;

- этажность – 1 эт;

- строительный объем – 99 120 м3.

2. После реконструкции:

- количество мест (включая места для МГН) – не менее 5000 посадочных мест, количество мест в партере в режиме концертно-зрелищного мероприятия - 2000;

- площадь застройки – определить проектом;

- общая площадь здания – определить проектом;

- этажность – 1÷4 эт;

- строительный объем – свыше 150 тыс. м3 (определить проектом);

- количество парковочных мест – 25 шт. (на открытой парковке перед зданием).

- площадь отведенного участка согласно ГПЗУ – 2,436 га

ФОТО

Теги: дворец спорта, самара

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