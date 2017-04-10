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АСИ требует уволить ректора СамГТУ Быкова

В официальном паблике Архитектурно-строительного университета (АСИ) опубликовано требование уволить ректора СамГТУ Дмитрия Быкова:

"В 2016 г. произошло объединение СГАСУ и СамГТУ с целью создания единого опорного ВУЗа. От такого шага должны были выиграть оба учебных заведения, поскольку статус «опорного» позволяет ВУЗу существенно расширить свои возможности, в том числе за счёт федерального бюджета.

Однако результат оказался обратным: благодаря руководству ректора СамГТУ Быкова Д.Е. студенты и преподаватели СГАСУ оказались явно проигравшей стороной...

...За время, прошедшее с момента вступления в силу решения об объединении СГАСУ и СамГТУ, число работников архитектурно-строительного ВУЗа уменьшилось более чем на 50 человек...

...Кроме того, Быков Д.Е. препятствует выполнению майских указов Президента России, ущемляя права сотрудников архитектурно-строительного института.

В целях спасения архитектурно-строительного образования, мы, студенты и преподаватели СГАСУ (ныне - СГАСИ) требуем увольнения Быкова Д.Е. по статье «за несоответствие занимаемой должности» (пункт 3 первой части статьи 81 ТК РФ), аннулирования объединения СГАСУ и СамГТУ и возвращения СГАСУ автономии и прежнего статуса Университета".

Напомним, 24 мая прошел экстренный ученый совет АСИ. "На повестку дня выносятся не совсем обычные для вузовского сообщества вопросы: о проблемах, которые «вдруг» стали возникать во взаимоотношениях между руководством первого опорного вуза региона – СамГТУ - и его деловым партнером – коллективом Архитектурно-строительного института... ", - сообщала пресс-служба СГАСУ.

В тот же день вечером на сайте СамГТУ появилось обращение ректора Быкова:

«… Будущее студентов и сотрудников АСИ возможно только в рамках развития объединенного опорного вуза — и никак иначе. Деструктивные сепаратистские процессы, которые, к сожалению, случаются в АСИ, приведут в никуда. Будут напрасно потрачены время и силы, которые сейчас так необходимы университету, региону и стране для развития образования и науки».

Затем в паблике АСИ Вконтакте была размещена повестка заседания уже прошедшего ученого совета. В ней сообщалось о намерении АСИ выйти из состава СамГТУ и обсудить этот вопрос на конференции работников института 5 июня.

26 мая стало известно, что АСИ ликвидируют.

В СамГТУ Самара. ру пояснили: "Уведомление об увольнении с должности проектора по архитектруно-строительного образования М.Бальзанникову и с должности проректора по учебно-методической работе Александру Гилеву было направлено 22 мая - в связи с изменениями организационных условий труда, связанных с реорганизацией подразделений с перераспределением подчинённости сотрудников и должностных обязанностей и на основании акта о проведении проверки Минобрнауки от 25.11.2016 г. Они получили эти уведомления и расписались в них".

Для справки

Самарский государственный архитектурно-строительный университет присоединился к Самарскому государственному техническому университету в качестве структурного подразделения – архитектурно-строительного института (АСИ) 1 сентября 2016 г.

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Теги: аси, быков

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