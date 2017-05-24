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Корпус академии Наяновой на ул. Молодогвардейская отреставрируют за 27 млн рублей

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарская государственная областная академия Наяновой" ищет подрядчика, который отреставрирует корпус академии на ул.Молодогвардейская, 196, литера А.

Это здание известно как объект культурного наследия "Здание 2-й женской гимназии".

Подрядчику, которого выберут 23 июня, предстоит отремонтировать главный фасад и крышу. Начальная стоимость контракта - 27,2 млн рублей. Срок исполнения контракта – до 10 октября.

Для справки:

Корпус университета Наяновой, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 196, включен в сводный список вновь выявленных памятников и ценных объектов истории и культуры г. Самары и Самарской области по распоряжению главы администрации Самарской обл. №426 от 6 мая 1993 г.

В этом здании, построенном в 1911 г., находилась вторая женская гимназия. Она проработала до 20-х годов прошлого века. В годы Великой Отечественной войны в здании размещался эвакогоспиталь №3999, в который доставлялись раненые со всего Поволжья.

С 1993 года ул. Молодогвардейская ,196 – адрес главного корпуса Университета. Здесь располагаются предпрофильный и профильный, вузовский и послевузовский образовательные этапы.

Теги: академия наяновой, ремонт

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