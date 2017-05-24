1 июня 2017, 11:32

ДОЦ «Тихие озера» не будет работать этим летом, ДОЦ «Россия» - до 15 июня

Правительство Самарской области объяснило, почему родителям возвращают деньги за путевки, купленные в детские лагеря "Тихие озера" и "Россия".

«… в ходе проверок Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 2х учреждениях отдыха (ДОЦ «Россия» и ДОЦ «Тихие озера») выявлены многочисленные нарушения требований СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».

По результатам проверок в отношении ДОЦ «Россия» и ДОЦ «Тихие озера» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.7, ст.6.3, ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

24.05.2017 г. межведомственной комиссией муниципального района Красноярский Самарской области и 25.05.2017 г. на заседании межведомственной комиссии при Правительстве Самарской области по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, учитывая многочисленные нарушения, выявленные надзорными органами (Управление Роспотребнадзора по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области), принято коллегиальное решение о недопущении заездов детей в указанные учреждения (ДОЦ «Тихие озера» в период всей летней оздоровительной кампании 2017 года, ДОЦ «Россия» в период первой смены (с 01.06.2017 по 21.06.2017).

«Мы неоднократно обращались к собственникам этих лагерей, указывали на нарушения, которые необходимо устранить… речь, например, о том, что территория вокруг объекта на расстоянии 10 метров должна быть очищена от сухостоя – сделать это не так трудно и о том, что это необходимо сделать собственников предупреждали и мы, и МЧС, и Роспож заранее и неоднократно, но приехав незадолго до старта оздоровительной кампании, мы были вынуждены констатировать тот факт, что ничего по данному направлению сделано не было», - цитирует пресс-служба облправительства замминистра социально-демографической и семейной политики Регину Воробьёва.

Таким образом, ДОЦ «Тихие озера» в период всей летней оздоровительной кампании 2017 года и ДОЦ «Россия» в период первой смены не рекомендуются для отдыха детей. Лагеря не закрыты, но на указанные периоды Правительство Самарской области с данными лагерями контракт не заключило.

Забронировавшим и выкупившим путевку для детей Самарской области родителям в ДОЦ «Тихие озера» и ДОЦ «Россия», 26.05.2017 и 29.05.2017 года доведена информация о неготовности лагерей к оздоровительному сезону в первую смену 2017 года.

Всем родителям направлены письма с разъяснением порядка возврата родительского взноса, а также предложения по бронированию доступных путевок в другие лагеря Самарской области.

Также автоматически снята бронь со всех выкупленных родителями путевок в ДОЦ «Тихие озера» и первую смену ДОЦ «Россия».

В настоящее время дополнительно проводятся экстренные закупки путевок в другие лагеря Самарской области для детей, которые не поедут в названные лагеря.

Что касается ДОЦ «Россия», то в случае если нарушения будут устранены до 15 июня, с собственником будет заключён контракт на вторые и третьи смены".

Теги: ДОЦ «Россия» и ДОЦ «Тихие озера», нарушения

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