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Октябрьск хочет занять 17 млн рублей

Администрация Октябрьска объявила два аукциона по выбору кредиторов. Власти города планируют взять два кредита на общую сумму в 17 млн рублей (6 млн и 11 млн рублей). Занять власти хотят на три года, до 31 декабря 2020 г. Кредиторов выберут 19 июня.

Администрация Октябрьска посчитала обоснованной максимальную ставку по кредитам в 10,8% годовых.

На обслуживание обоих кредитов, которые власти хотят получить сразу после заключения контрактов с кредиторами, город может потратить совокупно 5,508 млн рублей.

Деньги городу нужны на финансирование дефицита бюджета.

В начале декабря 2016 г. дума Октябрьска утвердила профицитный бюджет на 2017 г. Доходы – 255,791 млн рублей, расходы – 224,144 млн рублей.

Большую часть денег в доходную часть город рассчитывал получить в качестве безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов - 143,556 млн рублей. Еще запланированы 102,927 млн рублей налоговых и 9,298 млн рублей неналоговых доходов.

В бюджете был запланирован банковский кредит на 14 млн рублей. В этом году Октябрьску надо погасить 19,48 млн рублей ранее взятого банковского кредита и 33,741 млн рублей - долга перед облбюджетом.

Теги: Октябрьск, кредит, аукцион

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