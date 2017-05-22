Октябрьск хочет занять 17 млн рублей
Администрация Октябрьска объявила два аукциона по выбору кредиторов. Власти города планируют взять два кредита на общую сумму в 17 млн рублей (6 млн и 11 млн рублей). Занять власти хотят на три года, до 31 декабря 2020 г. Кредиторов выберут 19 июня.
Администрация Октябрьска посчитала обоснованной максимальную ставку по кредитам в 10,8% годовых.
На обслуживание обоих кредитов, которые власти хотят получить сразу после заключения контрактов с кредиторами, город может потратить совокупно 5,508 млн рублей.
Деньги городу нужны на финансирование дефицита бюджета.
В начале декабря 2016 г. дума Октябрьска утвердила профицитный бюджет на 2017 г. Доходы – 255,791 млн рублей, расходы – 224,144 млн рублей.
Большую часть денег в доходную часть город рассчитывал получить в качестве безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов - 143,556 млн рублей. Еще запланированы 102,927 млн рублей налоговых и 9,298 млн рублей неналоговых доходов.
В бюджете был запланирован банковский кредит на 14 млн рублей. В этом году Октябрьску надо погасить 19,48 млн рублей ранее взятого банковского кредита и 33,741 млн рублей - долга перед облбюджетом.
Теги: Октябрьск, кредит, аукцион
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
30 мая 2017, 16:27
«Куйбышевазот» займет 2 млрд рублей
Комментариев: 0
|Минлесхоз Самарской области отдаст в разработку месторождение глины
29 мая 2017, 15:55
|Самарская область досрочно погасит банковские кредиты на 10,450 млрд рублей
24 мая 2017, 16:48
|Клявлинский район хочет занять 10 млн рублей
23 мая 2017, 12:41
|Снести Дворец спорта в Самаре должны до конца лета
22 мая 2017, 10:08