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УФАС предупредило Олега Фурсова

Самарское УФАС России выдало предостережение главе Самары Олегу Фурсову, в котором указано, что его бездействие может привести к нарушению закона о конкуренции.

Ранее в УФАС поступило заявление Ассоциации наружной рекламы «Национальный рекламный стандарт» о том, что департамент городского хозяйства в 2016 г. демонтировал лишь малую часть неправомерно установленных рекламных конструкций на территории города.

«Департамент не выдал предписания, не произвел демонтаж в отношении 282 рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории городского округа Самара с нарушением требований закона о рекламе», - пишет пресс-служба УФАС.

25 декабря 2014 г. полномочия по регулированию в сфере рекламы были от муниципалитетов правительству региона. Соответствующий закон был принят губернской думой.

Новая схема размещения рекламных конструкций в Самаре работает с 18 марта 2014 г. В перечне 2849 рекламных конструкций различных форматов.

В сентябре прошлого года власти города сообщили, что за последние несколько лет было демонтировано около 4,5 тысяч щитов разных форматов. До конца 2014 г. планировалось снести еще 950 конструкций.

В начале марта 2015 г. Сообщалось, что в Самаре стоит 1501 незаконный рекламный щит. Большинство из них принадлежат компании «Реал-Сити».

В июле 2015 г. правительство Самарской области сообщило, что в Самаре основная часть торгов на сдачу в аренду рекламных конструкций прошла в 2014 г. На них город заработал более 1 млрд рублей. В областной столице остались всего 37 рекламных конструкций. Незаконных рекламных конструкций, по данным правительства, в городе оставалось 1288 штук.

В своем послании в декабре 2015 г. губернатор Самарской области Николай Меркушкин, обвинял власти Самары в том, что практически все незаконные рекламные конструкции компании "Реал Сити" остались на своих местах.



Уголовное дело в отношении директора рекламной фирмы «Реал Сити» Олега Бодкова отправлено в суд, сообщил в начале декабря 2015 г. Бодкова и его подчиненного обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). «Обвиняемые получали от мэрии Самары бюджетные деньги на демонтаж своих же нелегальных рекламных щитов, а на деле их не сносили», - написал тогда в своем твиттере экс-депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Теги: уфас, реклама

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