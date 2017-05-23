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АвтоВАЗ переуступит долги дилеров «РН банку»

АвтоВАЗ собирается полностью перейти на отгрузку машин дилерам по схеме факторинга (переуступка долга), партнером выступает кэптивный банк альянса Renault-Nissan – «РН банк», рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний. 

Предполагается, что у дилеров сохранится 30-дневная отсрочка платежа, в последующие 30 дней можно будет не выкупать машину, а платить проценты «РН банку». Факторинг частично использовался и раньше, полный переход на эту схему может завершиться до конца года, добавляет он.

От новой схемы выиграет АвтоВАЗ - ему больше не придется предоставлять отсрочку за свой счет и замораживать оборотные средства, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Это же позволит привлекать меньше средств на рынке для финансирования своей деятельности, говорит он. 

Перевод вазовских дилеров на факторинг выгоден и для альянса Renault-Nissan, поскольку он контролирует и «РН банк» и АвтоВАЗ, замечает один из дилеров. А выгода банка в том, что он получает от автопроизводителя плату за услугу и проценты от дилеров, которые не укладываются в бесплатный период, при этом риски неоплаты застрахованы, отмечает он.

Теги: автоваз, факторинг, рн-банк, дилеры

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