АвтоВАЗ переуступит долги дилеров «РН банку»
АвтоВАЗ собирается полностью перейти на отгрузку машин дилерам по схеме факторинга (переуступка долга), партнером выступает кэптивный банк альянса Renault-Nissan – «РН банк», рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний.
Предполагается, что у дилеров сохранится 30-дневная отсрочка платежа, в последующие 30 дней можно будет не выкупать машину, а платить проценты «РН банку». Факторинг частично использовался и раньше, полный переход на эту схему может завершиться до конца года, добавляет он.
От новой схемы выиграет АвтоВАЗ - ему больше не придется предоставлять отсрочку за свой счет и замораживать оборотные средства, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Это же позволит привлекать меньше средств на рынке для финансирования своей деятельности, говорит он.
Перевод вазовских дилеров на факторинг выгоден и для альянса Renault-Nissan, поскольку он контролирует и «РН банк» и АвтоВАЗ, замечает один из дилеров. А выгода банка в том, что он получает от автопроизводителя плату за услугу и проценты от дилеров, которые не укладываются в бесплатный период, при этом риски неоплаты застрахованы, отмечает он.
Теги: автоваз, факторинг, рн-банк, дилеры
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 16:25
АвтоВАЗ может уволить более 2000 человек до конца года
Комментариев: 0
|АвтоВАЗ будет платить стипендии 155 студентам ТГУ
Вчера, 10:54
|"Джи Эм-АвтоВАЗ" снова работает
30 мая 2017, 15:24
|АвтоВАЗ собирает акционеров
30 мая 2017, 10:10
|"Джи Эм-АвтоВАЗ" приостановил конвейер
23 мая 2017, 12:51
|АвтоВАЗ может уволить более 2000 человек до конца года
Сегодня, 16:25
|АвтоВАЗ будет платить стипендии 155 студентам ТГУ
Вчера, 10:54
|Петербургское ООО «Ава-Петер» готово вложиться в «Клинику сердца»
30 мая 2017, 17:20
|«Куйбышевазот» займет 2 млрд рублей
30 мая 2017, 16:27
|"Джи Эм-АвтоВАЗ" снова работает
30 мая 2017, 15:24