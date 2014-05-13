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Иностранцев не пустят за руль пассажирских автобусов

Сегодня, 1 июня, вступают в силу изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», предусматривающие запрет на управление транспортными средствами с иностранными национальных или международными водительскими удостоверениями. Речь идет о водителях, которые осуществляют предпринимательскую или трудовую деятельность. Теперь для работы водителем иностранным гражданам надо будет получать российские удостоверения.

Должностных лиц, ответственным за выпуск на линию водителя, не имеющего российского водительского удостоверения, будут штрафовать на 50 тыс. рублей. Для водителей предусмотрены штрафы от 5 до 15 тыс. рублей.

«Для получения российских прав иностранные граждане должны пройти три обязательных экзамена: один теоретический и два практических (на автодроме и в условиях городского движения). Не имеющие «отечественных» документов будут отстранены от работы и лишены прав заниматься перевозками», - сообщает областной Главк.

Сейчас на территории Самарской области в отрасли коммерческих пассажироперевозок работает 141 водитель с иностранными водительскими удостоверениями.

Теги: водительские права, иностранцы

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