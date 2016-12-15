Директор ООО «Агрофирма «Белозерки» выманил у регионального минсельхоза 11 млн рублей
Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти продолжает расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Агрофирма «Белозерки», обвиняемого по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, 24 августа 2012 г., обвиняемый предоставил в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области заявление и пакет документов на предоставлении субсидий. Средства, якобы, требовались для возмещения затрат на реконструкцию орошаемого участка на сельхоз землях ООО в зоне ЗНС-4 Тольяттинской оросительной системы. За невыполненные работы мошенник в сентябре получил 11 млн рублей.
В мае обвиняемого по решению суда заключили под стражу.
Теги: ооо белозерки, мошенничество, минсельхоз
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