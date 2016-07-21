В июне повысится риск лесных пожаров на юге и западе Самарской области
По прогнозу Федеральной Авиалесоохраны, повышенная вероятность возникновения ЧС в лесах в июне ожидается в западной и южной части Самарской области.
«Прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС, - добавляет пресс-служба Авиалесоохраны. - Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь человеческий фактор – основная причина лесных пожаров».
Теги: авиалесоохрана, пожары, лесные
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