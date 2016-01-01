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Назначен главный ветеринарный инспектор Самарской области

с 31 мая на должность руководителя департамента ветеринарии Самарской области – главного государственного ветеринарного инспектора Самарской области назначен Андрей Мелехин. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Занимавший этот пост Сергей Овчинников уволился по собственному желанию в конце апреля.

Теги: руководителя департамента ветеринарии Самарской области, Мелехин

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