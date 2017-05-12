МЧС предупредила об ухудшении погоды и порывах ветра
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», 1 июня в Самаре и по области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.
"Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра:
в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания".
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