На детский отдых в Самарской области потратят 1,2 млрд рублей
В этом году в Самарской области будут работать 701 лагерь с дневным пребыванием детей и 53 оздоровительных лагеря.
За счет средств областного бюджета планируется приобрести более 41 тыс. путёвок, в том числе 13,5 тыс. – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «На базе оздоровительных учреждений с круглосуточным пребыванием планируется оздоровить более 25 тысяч детей, в том числе 11 тысяч – детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В лагерях дневного пребывания будет организован отдых для 51 тысячи ребят», - сообщили власти региона.
Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путёвки предоставят бесплатно через центры социальной помощи семье и детям. Детям-сиротам бесплатные путёвки предоставят на все лето.
«В консолидированном бюджете Самарской области на подготовку и проведение мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2017 г. запланировано 1,2 млрд рублей, в областном бюджете на эти цели предусмотрено почти 700 млн рублей. Первые заезды начинаются 1 июня», - сообщило облправительство.
В марте сообщалось, что в летних стационарных лагерях смогут отдохнуть 46 тыс. детей. В дневных - 50 тыс. детей.
Теги: летние лагеря, отдых
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