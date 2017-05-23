Вчера, 16:29

Мутко: "... на "Крылья Советов" в последнем туре пришли всего 4 тысячи человек, и они в итоге вылетели"

Президент РФС Виталий Мутко считает, что игра российских клубов напрямую зависит от числа болельщиков на трибунах.

«... на "Крылья Советов" в последнем туре пришли всего 4 тысячи человек, и они в итоге вылетели. А в Оренбурге и Туле были полные стадионы, и обе команды зацепились за стыковые матчи. Думаете, это совпадение? Как бы не так!», -заявил «Р-Спорту» Мутко.

Напомним, начало сезона «Крылья Советов» провели вне родного поля из-за плохого качества газона. На перелеты в Москву для тренировок перед матчем с «Локомотивом» и на организацию игры клуб потратил более 2 млн рублей. Только аренда уфимского стадиона "Нефтяник" на 5 марта и сопутствующие услуги обошлись в 1,69 млн рублей.

При этом самарцы проиграли всухую – 0:3. Встречу посетило полторы тысячи болельщиков.

Тот матч вызвал возмущение Мутко:

«Когда «Локомотив» играет с «Крыльями Советов» в Уфе, а на трибунах 1,5 тысячи зрителей – это не уровень премьер-лиги. Футбол – для болельщиков. И если клуб -хозяин не подготовил свой стадион, не он должен выбирать себе резервный стадион, а лига. Она должна получить полномочия переносить матчи на поле соперника. По-другому – никак. Потому что одни готовят стадионы, а другие... Да, климат надо учитывать. Но если не можете подготовить поле, тогда поможем постелить искусственный газон».

«Крылья» вернулись на родное поле 22 марта 2016 г. А 22 мая проиграли на нем грозненскому "Тереку" и покинули премьер-лигу.

Теги: мутко, крылья советов

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