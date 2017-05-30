Вчера, 16:03

Дорога «Волжский-Курумоч» готова на 65%

Дорога «Волжский – аэропорт «Курумоч» готова на 65%, сообщает пресс-служба областного правительства.

Новую дорогу начали строить в августе 2015 г., сдать ее должны в декабре 2017 г. Подрядчик - ООО «СИТИ». Протяженность новой трассы составит 5 км, из которых 155 м - это новый мост через железнодорожный переезд. Стоимость проекта – 2,36 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

О 60%-ой готовности трассы областные власти сообщали в июле 2016 г. "В этом году мы сделаем съезд на трассу М5, полностью закроем два слоя асфальта, останется слой ШМА. Потом мы сделаем "петлю" в сторону аэропорта Курумоч (она уже практически готова) и перенесем все коммуникации, - добавил подрядчик. - В ноябре планируем собирать крупные металлические конструкции. Cбор основных мостовых конструкций, а также благоустройство, освещение, озеленение проведем в 2017 году", - цитировала год назад пресс-служба облправительства директора ООО "С.И.Т.И." Сергея Рейнюка.

Теперь, со ссылкой на замдиректора компании-подрядчика Алексея Михалева, пресс-служба сообщает, что работы по строительству разворотной петли, расположенной сбоку от парковки у терминала аэропорта, закончены. Также завершены подготовительные работы, заканчивается переустройство сетей. «Земляные работы выполнены на 90%, устройство дорожной одежды выполнено примерно на 50%, работы по строительству путепровода через железную дорогу – на 60%».

После завершения работ дороге будет присвоена 1 категория и будет изменена схема организации дорожного движения.

Новая автомобильная дорога будет более скоростной, говорится в сообщении, в том числе за счет отсутствия пересечения с железнодорожным переездом в одном уровне. Согласно расчетам, примерное время в пути от аэропорта «Курумоч» до стадиона составит порядка 40 минут. Ранее сообщалось о том, что расчетная скорость движения на новой дороге - 120 км/ч.

Теги: «Волжский – аэропорт «Курумоч», ООО «СИТИ»

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.