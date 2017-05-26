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В Тольятти перенесли на 10 июня два фестиваля

Администрация Тольятти перенесла на 10 июня два мероприятия - второй гастрономический фестиваль «Рыба моя» и "Фестиваль техники"  в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова. Оба фестиваля ранее планировали провести 3 июня. 

Оба мероприятия перенесли из-за погодных условий. "3 июня ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, северо-западный ветер до 12 м/с. Температура воздуха в субботу днем будет +14ºC", - сообщила мэрия города.

 

Теги: рыба моя, тольятти

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