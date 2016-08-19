Вчера, 15:28

Песок завезли на пляжи около 1 и 2 очередей набережной

В Самаре начали подготовку городских пляжей к началу купального сезона. В начале недели завезли песок в район I и II очередей набережной. 31 мая начали работы на пляже в районе Загородного парка. Всего планируется завезти более 15 тысяч тонн песка.

Возле муниципальных пляжей будут установлены контейнеры для сбора бытового мусора и урны на самих пляжах, а также приспособления для мытья ног и биотуалеты для предотвращения загрязнения акватории.

Как и в прошлом году, на пляже I очереди набережной реки Волга (в районе спуска по ул. Некрасовская) будет оборудована пляжная зона для маломобильных групп населения с укладкой настила из твердого покрытия, установят специальные раздевалки и туалеты, поручни для схода в воду, организуют дежурство волонтеров.

На территории всех пляжей планируется установить 78 стоек со спасательными кругами.

Ранее администрация Самары опубликовала список пляжей и спасательных постов, которые откроются с 15 июня. На обустройство пляжей потратят около 30 млн рублей.

Следить за купающимися будет ОСВОД.

Теги: песок, пляжи

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