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В Жигулевске откроется уличная фотовыставка

1 июня в 17.00 часов в Жигулевске на площади Мира откроется выставка фотографа Виктора Березина. В экспозиции представлены пейзажи Самарской области.

Выставка будет работать все лето.

С 18-00 начнется концертная программа, посвященная Дню защиты детей. В программе: выступления детских творческих коллективов, мастер-классы, аквагрим, шоу ростовых кукол и розыгрыш лотерейных билетов.

 

 

Теги: выставка, жигулевск

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