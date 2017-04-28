Вчера, 16:31
В Жигулевске откроется уличная фотовыставка
В Жигулевске откроется уличная фотовыставка
1 июня в 17.00 часов в Жигулевске на площади Мира откроется выставка фотографа Виктора Березина. В экспозиции представлены пейзажи Самарской области.
Выставка будет работать все лето.
С 18-00 начнется концертная программа, посвященная Дню защиты детей. В программе: выступления детских творческих коллективов, мастер-классы, аквагрим, шоу ростовых кукол и розыгрыш лотерейных билетов.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
16 мая 2017, 12:14
Время движения электрички «Жигулевск – Жигулевское море» изменилось
Комментариев: 0
|Из Жигулевска до Тольятти запустили дополнительную электричку
15 мая 2017, 12:01
|От Жигулевского моря пустят еще электричек
2 мая 2017, 16:33
|В Самару привезут картины импрессионистов в жикле
4 мая 2017, 17:51
|Завтра в Жигулевске откроют дачный маршрут
28 апреля 2017, 17:12
Общество, свежие новости