В банках Самарской области сократился объем вкладов в валюте
Самарская область вошла в число 7 регионов страны, где за год объем валютных вкладов клиентов в коммерческих банках сократился на более чем 10 п. п. Об этом говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В Самарской области, по данным на 1 апреля, объем валютных счетов снизился на 13,1 п. п. Год назад в банках Самарской области в валюте было 31,4% вкладов. В этом году – 18,3%. Всего клиенты Самарской области держат на банковских счетах 720,967 млрд рублей. Объем средств на счетах с учетом валютной переоценки сократился на 45,4%.
В целом по России клиенты держат на валютных счетах почти 30% из 50 трлн рублей. «Укрепление рубля в течение последнего года на 17,5% помогло сократить долю клиентских средств в иностранной валюте в целом по стране на 7,8%», - говорится в исследовании.
Только в двух субъектах РФ за последние 12 месяцев наблюдался заметный рост доли валютных средств на банковских счетах: в банках Вологодской (+16 п. п.) и Ульяновской области (+4 п.п.).
Теги: РЭУ им. Г.В. Плеханова, валюта, самарская область, коммерческие банки
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