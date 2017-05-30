Самарская область изымает постройки в районе ул. Путевой
Самарская область изымает объекты недвижимого имущества под строительство автодороги (первый этап) в Самаре. На ул. Путевой. Список объектов, попадающих под изъятие, в распоряжении областного правительства, не приводится.
В июле прошлого года облправительство сообщало о резервировании 107 745 кв. м земли под ул. Путевую. Участок зарезервировали на три года. Дорога, соединяющая поселок Красный Пахарь с ул. Олимпийской в Самаре, продлится до пос. Петра Дубрава.
Как ранее сообщали СМИ, протяженность Путевой составит 1,4 км. Первый этап ее строительства оценивался в 200 млн рублей.
Теги: ул. путевая, самара
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