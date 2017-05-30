Главное за сегодня: 
За окном: +23, завтра: +19
 Вчера, 14:06 
Рейтинг: 0 
Самарская область изымает постройки в районе ул. Путевой

Самарская область изымает объекты недвижимого имущества под строительство автодороги (первый этап) в Самаре. На ул. Путевой. Список объектов, попадающих под изъятие, в распоряжении областного правительства, не приводится.

В июле прошлого года облправительство сообщало о резервировании 107 745 кв. м земли под ул. Путевую. Участок зарезервировали на три года. Дорога, соединяющая поселок Красный Пахарь с ул. Олимпийской в Самаре, продлится до пос. Петра Дубрава. 

Как ранее сообщали СМИ, протяженность Путевой составит 1,4 км. Первый этап ее строительства оценивался в 200 млн рублей.

Теги: ул. путевая, самара

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios