Вчера, 14:06

Самарская область изымает постройки в районе ул. Путевой

Самарская область изымает объекты недвижимого имущества под строительство автодороги (первый этап) в Самаре. На ул. Путевой. Список объектов, попадающих под изъятие, в распоряжении областного правительства, не приводится.

В июле прошлого года облправительство сообщало о резервировании 107 745 кв. м земли под ул. Путевую. Участок зарезервировали на три года. Дорога, соединяющая поселок Красный Пахарь с ул. Олимпийской в Самаре, продлится до пос. Петра Дубрава.

Как ранее сообщали СМИ, протяженность Путевой составит 1,4 км. Первый этап ее строительства оценивался в 200 млн рублей.

Теги: ул. путевая, самара

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.