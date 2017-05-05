ОНФ проведет рейд по детским площадкам Самары
1 июня активисты и эксперты ОНФ в Самарской области проведут выездной мониторинг детских и спортивных площадок во дворах. Общественники проверят наличие коррозии на инвентаре, качество ограждений, чистоту песка в песочницах, расположение автостоянок и вероятность неожиданного заезда машин на площадку, расположение площадок на инженерных сетях и др.
«С началом весенне-летнего сезона в Народный фронт вновь стала поступать информация от жителей Самары о небезопасных конструкциях, об аварийном состоянии игровых площадок во дворах», - сказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Руслан Эфендиев.
В июне прошлого года по инициативе самарских общественников прошел федеральный мониторинг детских площадок. Всего по стране было осмотрено 2482 площадки. Среди них только 23% оказались безопасными для детей, 39% – достаточно безопасными и 36% – крайне небезопасными. Более 50 игровых площадок в разных районах Самара попали в реестр подлежащих ремонту и демонтажу.
1 июня ОНФ собирается осмотреть площадки по адресам:
- ул. Гагарина, д.6, 8, 10;
- ул. Карла Маркса 163, 165;
- ул. Революционная, д. 77.
Теги: онф, рейд, детские площадки
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