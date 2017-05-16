Проект межевания территории для моста под Климовкой утвердили
Длина моста – 10 км. Планируется, что он соединит Тольятти и автомобильную дорогу М-5 «Урал» в Ставропольском и Шигонском районах Самарской области в населенных пунктах Левашовка и Климовка.
Первый конкурс по выбору проектировщика моста состоялся в июне 2013 г. Планировалось, что проект будет готов уже в декабре 2015 г. Начальная цена контракта составляла 146,1 млн рублей. В июле 2013 г. выбрали проектировщика - московское ОАО "Гипротрансмост". Это была последняя публичная информация об участии "Гипротрансмоста" в проекте тольяттинского моста через Волгу.
«Мост проектируем и занимаемся определением границ дороги, протяженность которой будет около 100 км. Это будет глубокий обход Тольятти. Чтобы в течение ближайших 20-30 лет она не оказалась в черте городской застройки», — говорил министр транспорта Самарской области Иван Пивкин на заседании губдумы в январе 2014 г.
В июне 2014 г. губернатор Николай Меркушкин обещал, что мост будет достроен к 2018 г.
В марте 2015 г. губернатор Николай Меркушкин обсуждал строительство моста с представителями ГК "Автодор" и ООО "Автодор-Инвест".
А в феврале 2016 г. минтранс области объявил второй конкурс по выбору проектировщика. В марте объявили победителя.«Желдоризыскания» предложил свои услуги за 138,5 млн рублей.
В июле прошлого года обалстные власти заявляли о том, что строить мост начнут в 2018 г. На строительство обещали потратить 8,3 млрд рублей. И столько же - в 2019 г.
В ноябре 2016 г. сообщалось, что проект моста передадут на экспертизу в следующем месяце. Экспертное заключение власти планировали получить в течение 2-3 месяцев с того момента. Сроков строительства не называлось.
В апреле была утверждена основная часть проекта планировки территории для строительства моста.
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