Вчера, 13:10

Из бюджета Самарской области выделили деньги на дружинников

Из бюджета Самарской области выделят 6,375 млн рублей, которые в качестве субсидий распределят между районами Самары и городами области на вознаграждения дружинникам.

Самара:

Железнодорожный район – 157 300 рублей

Кировский – 243 700

Красноглинский – 51 900

Куйбышевский – 95 700

Ленинский – 100 900

Октябрьский – 182 300

Промышленный – 305 900

Самарский – 73 900

Советский – 171 700.

Города области:

Жигулевск – 395 100

Кинель – 459 800

Новокуйбышевск – 383 600

Отрадный – 356 900

Октябрьск – 100 800

Похвистнево – 357 800

Сызрань – 267 500

Тольятти – 1,912 млн рублей

Чапаевск – 750 600.

Субсидии – часть суммы, которую местные власти должны потратить на дружинников. Среди получателей на местах меньше всего придется добавить к сумме, выделенной из облбюджета Советскому и Кировскому районам Самары. Деньгами области оплатят соответственно 99% и 92,57% запланированных на год сумм.

В 2016 г. на вознаграждение народных дружинников из бюджетов Самары и области выделяли 13,4 млн рублей. В Самаре дружинникам платили по 120 рублей в час.

Теги: дружинники, субсидии, самарская область

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