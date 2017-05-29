Из бюджета Самарской области выделили деньги на дружинников
Из бюджета Самарской области выделят 6,375 млн рублей, которые в качестве субсидий распределят между районами Самары и городами области на вознаграждения дружинникам.
Самара:
Железнодорожный район – 157 300 рублей
Кировский – 243 700
Красноглинский – 51 900
Куйбышевский – 95 700
Ленинский – 100 900
Октябрьский – 182 300
Промышленный – 305 900
Самарский – 73 900
Советский – 171 700.
Города области:
Жигулевск – 395 100
Кинель – 459 800
Новокуйбышевск – 383 600
Отрадный – 356 900
Октябрьск – 100 800
Похвистнево – 357 800
Сызрань – 267 500
Тольятти – 1,912 млн рублей
Чапаевск – 750 600.
Субсидии – часть суммы, которую местные власти должны потратить на дружинников. Среди получателей на местах меньше всего придется добавить к сумме, выделенной из облбюджета Советскому и Кировскому районам Самары. Деньгами области оплатят соответственно 99% и 92,57% запланированных на год сумм.
В 2016 г. на вознаграждение народных дружинников из бюджетов Самары и области выделяли 13,4 млн рублей. В Самаре дружинникам платили по 120 рублей в час.
Теги: дружинники, субсидии, самарская область
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