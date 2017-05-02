Вчера, 12:50

«Детям войны» в Самарской области увеличат выплаты ко Дню Победы в 2020 году

Ежегодную выплату «детям войны» ко Дню Победы будут увеличивать с 1 января 2020 г. Ориентируясь на инфляцию. Рассчитывать увеличение будут «путем умножения действующего размера ежегодной денежной выплаты на величину среднегодового индекса потребительских цен». Ориентироваться при расчете размера инфляции будут на прогноз минэкономразвития Самарской области.

Закон о ежегодной выплате ко Дню Победы гражданам, родившимся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 г. по 2 сентября 1945 г. включительно, был принят в 2014 г. В нем закрепили следующие льготы для этой категории граждан – 1000 рублей ко Дню Победы, а также внеочередное обслуживание в поликлиниках и социальных учреждениях. Льготы предоставили с оговоркой - право на них имеют только особо нуждающиеся из данной категории. Которые не получают иных льгот.

В 2016 г. депутат губдумы Сергей Ракитин предложил платить по 1000 рублей всем «детям войны» в Самарской области. Но в областном бюджете не нашлось на это денег (около 300 млн рублей). Как сообщало тогда областное правительство, на выплаты «детям войны» с 2015 по 2017 гг. в бюджете предусмотрено только по 30,2 млн рублей в год.

В марте комитет социально-демографической политики самарской губдумы решил, что можно увеличить ежегодную выплату «детям войны». До 2000 рублей. Такой законопроект внесли в думу коммунисты.

Как сообщала тогда пресс-служба думы, депутаты собирались просить минсоцполитики Самарской области в течение двух недель проанализировать уровень доходов граждан, родившихся с 3 сентября 1927 г. по 2 сентября 1945 г.

И поскольку «количество получателей сократилось в текущем году, а объём финансовых средств остался на уровне прошлого года, решено рассмотреть возможность об увеличении размера выплаты» «детям войны».

Теги: дети войны, выплаты, день победы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.