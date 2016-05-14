Вчера, 17:46

В День защиты детей в оперном театре покажут "Сказочный ларец"

1 июня Самарский академический театр оперы и балета приглашает на детскую оперу с приключенческим сюжетом "Сказочный ларец". Сюжет - вызволение из плена невесты сказочного воеводы Ивана. "Музыканты будут сидеть прямо перед сценой, можно понаблюдать за их игрой", - сообщили организаторы.

Спектакль покажут на малой сцене.

Вход- 300 рублей.

Возраст - 5+.

Начало - в 11.00.

Теги: сказочный ларец, театр оперы и балета

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