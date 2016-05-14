Главное за сегодня: 
За окном: +23, завтра: +19
 Вчера, 17:46 
Рейтинг: 0 
В День защиты детей в оперном театре покажут "Сказочный ларец"

1 июня Самарский академический театр оперы и балета приглашает на детскую оперу с приключенческим сюжетом "Сказочный ларец". Сюжет - вызволение из плена невесты сказочного воеводы Ивана. "Музыканты будут сидеть прямо перед сценой, можно понаблюдать за их игрой", - сообщили организаторы.

Спектакль покажут на малой сцене.

Вход- 300 рублей.

Возраст - 5+.

Начало - в 11.00.

Теги: сказочный ларец, театр оперы и балета

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios