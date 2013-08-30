Вчера, 17:30

В Самарской области нельзя продавать алкоголь

1 июня в Самарской области будет ограничена продажа спиртных напитков.

Ограничение не распространяется на точки общественного питания с площадью зала обслуживания свыше 50 квадратных метров.



Нарушители запрета рискуют получить крупный штраф. Продавцы потеряют 3000 рублей, индивидуальные предприниматели – 7000 рублей, а юридические лица – 70 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 5, 15 и 150 тыс. рублей соответственно.

Теги: 1 июня, запрет алкоголя

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