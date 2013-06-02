Администрация Тольятти изменила структуру
На прошлой неделе дума Тольятти утвердила изменения структуры горадминистрации. В повестке, которую на сайте думы всегда размещают до заседания, документов к этому вопросу нет. Как нет их и в опубликованных решениях думы.
Судя по сообщению пресс-службы гордумы Тольятти, первый замглавы администрации города теперь будет курировать управление потребительского рынка, департамент общественной безопасности, департамент дорожного хозяйства и транспорта, а также департамент городского хозяйства. Прежде «первый зам курировал работу экономического блока». – сообщает пресс-служба.
Остальные заместители главы Тольятти «будут отвечать за блоки, объединяющие родственные вопросы». Департамент финансов и департамент экономического развития отданы в подчинение замглавы города по финансам, экономике и развитию. Он же будет курировать и управление международных и межрегиональных связей. В прежней редакции это управление было в прямом подчинении мэра Тольятти.
Замглавы города по строительству и имущественным отношениям в новой структуре стал замглавы по имуществу и градостроительству. Он будет руководить департаментом градостроительной деятельности и управлением муниципальным имуществом. Под его руководство перевели и отдел организации муниципальных торгов. До этого отдел был в подчинении руководителя аппарата администрации.
«Руководитель аппарата в новой администрации будет работать в ранге заместителя главы». По его руководство переданы: отдел охраны труда; управление по делам архивов; бухгалтерия (управление); организационное управление; управление взаимодействия с общественностью.
Управления административной практики и муниципального земельного контроля переименовано в управление административной практики и контроля.
Все новшества в структуру внесла администрация с подачи нового главы Тольятти Сергея Анташева, которого выбрали 11 апреля.
Теги: тольтти, структура администрации
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