Вчера, 11:30

Проект застройки 109 квартала в Самаре отправили на доработку

Администрация Самары отправила на доработку проект ООО «Трансгруз» на застройЛенинского района в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Садовой. "В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта планировки и проекта межевания администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует доработку проекта планировки и проекта межевания по следующим позициям:

- предусмотреть снижение плотности застройки и этажности жилых домов;

- предусмотреть строительство средней общеобразовательной школы, дошкольного образовательного учреждения, учреждения здравоохранения;

- предусмотреть увеличение количества парковочных мест на территории квартала", - говорится в заключении по публичным слушаниям.

ООО «Трансгруз» планирует построить семь 17-этажных зданий в границах 109 квартала. Ранее компания уже возвела неподалеку 33-этажную высотку. Первые слушания объявили в октябре. Мнения горожан принимали до 27 октября в заочной форме — по электронной почте и письменно. По данным гордумы Самары, за это время поступило 718 обращений граждан. Из них в поддержку проекта — 469, против — 249. Однако затем в администрацию города стали поступать обращения от жителей Ленинского района против застройки, и было принято решение провести слушания повторно.

В начале ноября экспертный совет при Союзе архитекторов Самарской области раскритиковал проект планировки этого квартала. По мнению экспертов, плотность застройки превысит предельно допустимые нормативы в 1,5 раза. Кроме этого на семь высоток в проекте планировалось всего 296 мест в подземном паркинге и 66 — в наземном. Предланаемый проект не предусмотрел и обеспечение жильцов школами и детскими садами. Эксперты рекомендовали переработать проект с учетом указанных замечаний и провести повторные публичные слушания.

22 мая публичные слушания проходили в очной форме. По данным СМИ, на них выступило около полусотни человек. В основном, противники застройки.

Теги: трансгруз, слушания, проект, доработка

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