5
Проект застройки 109 квартала в Самаре отправили на доработку
Администрация Самары отправила на доработку проект ООО «Трансгруз» на застройЛенинского района в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Садовой. "В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта планировки и проекта межевания администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует доработку проекта планировки и проекта межевания по следующим позициям:
- предусмотреть снижение плотности застройки и этажности жилых домов;
- предусмотреть строительство средней общеобразовательной школы, дошкольного образовательного учреждения, учреждения здравоохранения;
- предусмотреть увеличение количества парковочных мест на территории квартала", - говорится в заключении по публичным слушаниям.
ООО «Трансгруз» планирует построить семь 17-этажных зданий в границах 109 квартала. Ранее компания уже возвела неподалеку 33-этажную высотку. Первые слушания объявили в октябре. Мнения горожан принимали до 27 октября в заочной форме — по электронной почте и письменно. По данным гордумы Самары, за это время поступило 718 обращений граждан. Из них в поддержку проекта — 469, против — 249. Однако затем в администрацию города стали поступать обращения от жителей Ленинского района против застройки, и было принято решение провести слушания повторно.
В начале ноября экспертный совет при Союзе архитекторов Самарской области раскритиковал проект планировки этого квартала. По мнению экспертов, плотность застройки превысит предельно допустимые нормативы в 1,5 раза. Кроме этого на семь высоток в проекте планировалось всего 296 мест в подземном паркинге и 66 — в наземном. Предланаемый проект не предусмотрел и обеспечение жильцов школами и детскими садами. Эксперты рекомендовали переработать проект с учетом указанных замечаний и провести повторные публичные слушания.
22 мая публичные слушания проходили в очной форме. По данным СМИ, на них выступило около полусотни человек. В основном, противники застройки.
Теги: трансгруз, слушания, проект, доработка
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
24 мая 2017, 13:17
Проект ремонта трассы «Самара-Волгоград» в Чапаевске сделают в мае 2018 г.
Комментариев: 0
|Проект реставрации Иверского монастыря сделает ООО «Парекс»
17 мая 2017, 13:40
|В "Кошелев- проекте" открыли мемориальную табличку в честь Героя Великой Отечественной войны
12 мая 2017, 09:32
|Проект для ремонта бассейна в детсаду поселка Береза делать не будут
10 мая 2017, 10:16
|Проект капремонта пл. Славы Самары захотел сделать только «Волгатранстрой-Проект»
28 апреля 2017, 10:58