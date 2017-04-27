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Самара - в топе городов для летних путешествий с детьми
Агентство "ТурСтат" опубликовало топ популярных туристических направлений для отдыха с детьми в России и за рубежом летом 2017 г.
Самара на пятом место в топ-10 городов России для поездок с детьми. Также в рейтинге Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ярославль, Владимир, Калининград, Псков и Кострома.
Рейтинг составлен на результатах анализа данных систем онлайн-бронирования отелей на летний сезон. В Самару летние поездки с детьми бронируют в среднем на 2,5 дня и потратят на проживание 2,6 тыс. рублей в сутки.
Первую десятку российских курортов, популярных для летнего отдыха с детьми входят Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик, Алушта, Ейск, Евпатория, Новороссийск, Севастополь и Зеленоградск. Туда отправятся в среднем на две недели и потратят на проживание 3,5 тыс. рублей в сутки.
В топ-10 зарубежных стран входят Турция, Греция, Кипр, Болгария, Испания, Италия, Черногория, Хорватия, Грузия и Чехия. На зарубежные курорты с детьми отправятся в среднем на 12 дней и потратят на проживание 5,3 тыс. рублей в сутки.
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