Вчера, 10:54

АвтоВАЗ будет платить стипендии 155 студентам ТГУ

Президент АвтоВАЗа николя Мор подписал договор с Тольяттинским госуниверситетом (ТГУ) о целевом обучении студентов вуза (инженеров, дизайнеров, конструкторов, технологов) до 2022 г. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

Автозавод готов обучить и затем трудоустроить 155 выпускников ТГУ: выпуск 2018 г. – 80 специалистов, выпуск 2019 г. – 75 человек. «АвтоВАЗ также планирует выплачивать студентам стипендию», - говорится в сообщении.

Основное место работы для будущих специалистов - научно-технический центр (НТЦ АвтоВАЗа). Автозаводу нужны специалисты в областях: проектирование и доводка двигателя, проектирование и доводка шасси, проектирование электрооборудования, проектирование самого автомобиля, управление производством прототипов и испытанием автомобилей, управление эффективностью инжиниринга.

«…мы будем привлекать своих специалистов по инжинирингу. Они будут читать лекции и проводить занятия со студентами, которые затем придут на АвтоВАЗ и будут полностью соответствовать нашим требованиям», - цитирует пресс-служба вице-президента по персоналу и социальной политике ПАО «АвтоВАЗ» Дмитрия Михаленко.

Теги: автоваз, тгу, стипендии

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