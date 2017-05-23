Вчера, 10:34

Кандидатура главного тренера "Крыльев Советов" определится сегодня

Андрей Тихонов возглавит самарский клуб "Крылья Советов", который по итогам сезона покинул РФПЛ, пишет агентство "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Контракт тренера с "Енисеем" завершается 1 июня. Самара не чужой город для Андрея Валерьевича, он играл в "Крыльях" и уже работал там тренером, это стало одной из причин, по которой он отказался от продлений контракта в Красноярске", - рассказал собеседник агентства.

В качестве игрока Тихонов выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2004 гг. Именно в самарской команде Тихонов начинал свою тренерскую карьеру - в 2008 г. Тихонов стал играющим тренером в штабе Леонида Слуцкого, который возглавлял тогда "Крылья Советов". В июне 2016 г. возглавил красноярский "Енисей". Под его руководством команда заняла третье место в первенстве ФНЛ.

Как заявил sports.ru председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, «Крылья Советов» рассматривает пять кандидатур на пост главного тренера команды. Решение клуб собирается принять сегодня, 31 мая.

Информация о том, что главный тренер самарской команды Вадим Скрипченко покинет пост, появилась 29 мая.

По версии «Лайф.ру», самарскую команду могут возглавить наставник "Енисея" Андрей Тихонов, тренер "Тамбова" Андрей Талалаев или недавно ушедший из системы ЦСКА Александр Гришин.

Теги: крылья советов, тихонов, тернер

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