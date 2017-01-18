4
Тольяттинцев просят не ходить по набережной Автозаводского района
В ночь с 29 на 30 мая на набережной восьмого квартала Автозаводского района обрушился участок пешеходной дорожки. Площадь участка составляет около шести квадратных метров, глубина ямы – три метра. Пострадавших нет, сообщает мэрия Тольятти.
"Планируется, что зона возможного обрушения будет огорожена забором из сетки-рабицы, а по периметру будут установлены информационные щиты. Следить за тем, чтобы через ограждение никто не перебрался, будут патрули спасателей и сотрудников МКУ «Охрана общественного порядка»", - отмечает горадминистрация.
Как сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, общая протяженность аварийной территории составляет около 400 м. Сейчас на опасном участке набережной ограничено движение автомобилей, а места обрушений огорожены.
Тольяттинская администрация просит горожан воздержаться от прогулок по восточной части набережной Автозаводского района.
Теги: набережная, провал
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
27 мая 2017, 16:12
Набережную Автозаводского района Тольятти перекроют
Комментариев: 0
|Самарцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ
25 мая 2017, 17:47
|Четвертую очередь самарской набережной сделает "Автодоринжиниринг"
27 февраля 2017, 13:30
|В Самаре покажут «Набережную туманов»
3 февраля 2017, 16:25
|Следить за туалетами на самарской набережной будет ООО «Экосистема»
18 января 2017, 16:40
|В самарской школе №41 с родителей требовали "стипендиальные выплаты" учителям
Сегодня, 10:00
|62 дома в Тольятти остаются без горячей воды
Сегодня, 09:43
|9155 выпускников сдают математику базового уровня
Сегодня, 09:35
|Конкуренция в сфере ИТ в Самарской области - 3 человека на место
Вчера, 17:45
|Ул. Декабристов в Сызрани оставят без воды
Вчера, 17:30