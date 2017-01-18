Вчера, 17:24

Тольяттинцев просят не ходить по набережной Автозаводского района

В ночь с 29 на 30 мая на набережной восьмого квартала Автозаводского района обрушился участок пешеходной дорожки. Площадь участка составляет около шести квадратных метров, глубина ямы – три метра. Пострадавших нет, сообщает мэрия Тольятти.





"Планируется, что зона возможного обрушения будет огорожена забором из сетки-рабицы, а по периметру будут установлены информационные щиты. Следить за тем, чтобы через ограждение никто не перебрался, будут патрули спасателей и сотрудников МКУ «Охрана общественного порядка»", - отмечает горадминистрация.

Как сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, общая протяженность аварийной территории составляет около 400 м. Сейчас на опасном участке набережной ограничено движение автомобилей, а места обрушений огорожены.

Тольяттинская администрация просит горожан воздержаться от прогулок по восточной части набережной Автозаводского района.

Теги: набережная, провал

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