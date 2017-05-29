Вчера, 17:20

Петербургское ООО «Ава-Петер» готово вложиться в «Клинику сердца»

Санкт-Петербургское ООО «Ава-Петер» готово стать соинвестором строительства самарской «Клиники сердца». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Самарской области.

«… сейчас у нас есть возможность объединить усилия для того, чтобы проект «Клиника сердца» был реализован, в частности, с помощью механизмов государственно-частного партнерства», - цитирует пресс-служба генерального директора ООО «Ава-Петер» (клиники «Ава-Петер» (г.Санкт-Петербург) и Российско-финской клиники «Скандинавия») Глеба Михайлика.

На сайте «Ава-Петер» сообщается: «Российско-финская клиника “Ава-Петер” занимается лечением мужского и женского бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) с 1996 года. “Ава-Петер” принадлежит к международной сети клиник “АВА”».

У петербургской компании участия в ГЧП, сообщает пресс-служба – «компания инвестировала строительство перинатального центра в Казани…, а также строительство в рамках концессионного соглашения родильного дома в Санкт-Петербурге на 200 мест».

«Клинику сердца» в Самаре начали строить в 2014 г. В границах улиц Аэродромной, Тушинской и Волгина в Железнодорожном районе на территории действующего областного клинического кардиологического диспансера. Открыть клинику для пациентов инвестор – ООО «Современные медицинские технологии» обещал в конце 2016 г.

«Проект кардиохирургического центра мирового уровня реализуют с применением механизмов государственно-частного партнерства», сообщала в 2014 г. пресс-служба областного правительства. ООО «Современные медицинские технологии» обещала инвестировать в проект до 3 млрд рублей, из них на строительство центра - до 540 млн, на закупку оборудования - до 2,46 млрд рублей.

Правительство Самарской области, в свою очередь, обязалось в течение первых 11 лет работы выделять клинике квоты на проведение операций.

"Клиника сердца" готова на 80%. Об этом со ссылкой на директора ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило в сентябре 2016 г. сообщала пресс-служба областного правительства.

«Возникла небольшая задержка по срокам сдачи объекта, связанная с юридическими тонкостями, - говорил тогда губернатор. - В течение двух недель правительством и инвестором эти нюансы будут проработаны, и стройка активизируется».

На тот момент был возведен железобетонный каркас клиники, подведены коммуникации, началась внутренняя отделка помещений на первом этаже, закачивались работы по обустройству фасада здания, крыльца и входной группы. Также была смонтирована кислородная станция, велась подготовка к монтажу компрессорной станции и оборудования для центрального стерилизационного отделения. Кроме того, сообщалось о том, что уже закуплено половина оборудования для клиники.

«К зиме планируется завершить благоустройство территории», - сообщалось в начале осени 2016 г.

Теги: клиника сердца, самара, ООО «Ава-Петер»

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