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«Куйбышевазот» займет 2 млрд рублей

«Куйбышевазот» займет в Сбербанке 2 млрд рублей под 14,5% годовых. По генеральному соглашению, сообщает предприятие, банк откроет ему возобновляемую рамочную кредитную линию на пять лет - до 28 мая 2022 г. Деньги предприятию нужны на финансирование текущей деятельности. 

Размер сделки – 46,07% от стоимости активов КуАза «во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ПАО «Сбербанк России» и ПАО «КуйбышевАзот»». Стоимость активов КуАза по данным на 31 марта – более 55,957 млрд рублей. 

В июле прошлого года Сбербанк открыл КуАзу невозобновляемую кредитную линию сроком на 10 лет, до июля 2026 г. Лимит кредита – 9 млрд рублей (это 29,01% от стоимости активов КуАЗа – 48,734 млрд рублей по данным на 31 марта 2016 г.). 

Деньги КуАЗу нужны были на «финансирования инвестиционной программы, а также на возмещение ранее понесенных затрат по инвестиционным проектам, в том числе и на финансирование СП ООО «Линде Азот Тольятти» в виде взносов в уставный капитал ООО «Линде Азот Тольятти», а также выдачи займов ООО «Линде Азот Тольятти».

В качестве обеспечения КуАЗ тогда предоставил Сбербанку свое движимое имущество, говорилось в сообщении предприятия.

 

 

Теги: куйбышевазот, сбербанк, кредит

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